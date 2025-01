La Roma cerca il vice-Dovbyk: oltre a Lucca piace Mikautadze

[...] Lorenzo Lucca non è l'unico attaccante che la Roma segue. Nelle ultime ore, infatti, sono salite le quotazioni di Georges Mikautadze, ora in forza al Lione. Da qui alla fine del calciomercato, Claudio Ranieri si aspetta un rinforzo importante in attacco e il georgiano potrebbe essere una buona riserva di Dovbyk. Il mister sa che il futuro di Shomurodov è lontano da Roma, ma ciò che preoccupa è la mancanza di un'alternativa pronta. [...] Ancora una volta, non si è riusciti ad anticipare i tempi per un'operazione definita abbastanza urgente.

Il cartellino di Lorenzo Lucca, dall'Udinese è valutato circa 30 milioni di euro, cifra che forse la Roma non ha e non è disposta a spendere per il classe 2000, ma si potrebbe trovare un'intesa con un'offerta di pagamento dilazionato. Altrimenti, la stessa cosa verrà proposta anche al Lione per Mikautadze. [...] Le alternative rimangono i soliti Beto, Kalimuendo, Raspadori e Laborde. [...] L'ultimo nome è quello di Isaac Romero del Siviglia che è valutato circa 15 milioni di euro.

(gasport)