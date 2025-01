La Roma cambia missione rimonta

Tra i convocati oggi torna Bryan Cristante, colui che 9 mesi fa firmava l'ultima vittoria della Roma in trasferta. Proprio a Udine la squadra di Claudio Ranieri ci riprova, diciotto partite dopo senza vincere. [...] Da oggi a giovedì la Roma si gioca un pezzo della stagione: in Friuli serve un risultato con la speranza di poter rimontare qualche posizione. [...] Siamo quasi alla fine del calciomercato e i giallorossi hanno visto arrivare solo il terzino e il secondo portiere (Rensch e Gollini). [...] Ranieri deve contare su quelli che ha e la squadra titolare ormai la conosciamo, ma non è detto che la schiererà anche oggi. Un turnover moderato è infatti un obbligo, anche per far riposare chi non ha mai saltato una partita. [...] Quella di stasera non è una partita da prendere alla leggera, ma è l'ultimo treno per poter rimanere incollati al treno Europa ed occorre ricominciare a vincere anche fuori dall'Olimpico. In difesa non ci sono troppe opzioni: Celik non ha convinto ed Hermoso è in uscita. In mezzo Koné è diffidato e ci sta che Pisilli possa essere confermato, mentre è pronto El Shaarawy al posto di uno dei due esterni. Soulé scalpita e probabilmente prenderà il posto di uno tra Dybala e Dovbyk. [...]

(Il Messaggero)