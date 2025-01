La Roma a caccia della Supercoppa

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Tutto pronto allo Stadio Picco di La Spezia per la finale di Supercoppa Italiana: alle 15.30 il fischio d'inizio di Roma-Fiorentina (Rai 2 e Sky Sport). In palio il trofeo che le giallorosse hanno vinto nel novembre del 2022, mentre le viola nell'ottobre del 2018.

Oggi si riaffronteranno le due squadre che a maggio si contesero la Coppa Italia, andata alle capitoline. Il primo match dell'anno quindi sarà subito impegnativo. Mister Spugna arriva alla gara con diversi dubbi di formazione, visto che l'infermeria nelle ultime settimane non accennava a svuotarsi. Tornano però tra le convocate Haavi, Di Guglielmo, Pilgrim e Viens a cui si unisce anche la nuova arrivata Pante; out dalla lista invece Valdezate e Lukasova che comunque hanno viaggiato con la squadra.

«Ci siamo preparate al meglio. La Fiorentina sta facendo bene, è una squadra aggressiva e di qualità, sono forti e da rispettare. Contro di loro sono state sempre partite tirate, poi le gare in cui ti giochi un trofeo possono avere più fasi - le parole del tecnico giallorosso - questa sfida è un obiettivo dall'inizio della stagione. Aprire il 2025 con un trofeo ci darebbe più spinta per i prossimi impegni».

Dello stesso avviso anche Haavi: «Siamo pronte, vogliamo iniziare l'anno con un trofeo, è il nostro obiettivo. Vincere ci darebbe fiducia per il resto della stagione e in questo momento potrebbe essere importante per noi - l'analisi della norvegese in conferenza stampa - dopo l'infortunio sto bene e voglio fare ancora meglio nel 2025».

Dal canto suo De La Fuente carica la Viola: «Quando si gioca una finale non c'è una favorita ma se devo indicarne una dico la Roma perché ha vinto il campionato e la Coppa Italia - ha dichiarato l'allenatore delle toscane ai canali ufficiali della FIGC - noi però vogliamo fare bene. Come in qualsiasi finale, gli episodi faranno la differenza. La nostra vittoria può passare attraverso l'attenzione ai dettagli, senza mollare un centimetro. Vogliamo questa coppa per raggiungere l'obiettivo di inizio stagione che era quello di vincere un trofeo».

In caso di parità, si disputeranno due tempi supplementari da 15'; qualora persistesse il risultato di parità, la Supercoppa Frecciarossa verrebbe assegnata ai calci di rigore.

Prima della partita verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Aldo Agroppi, che in carriera ha allenato anche la Fiorentina. Attesi sugli spalti il segretario generale della FIGC Brunelli, la presidente della Divisione Serie A femminile professionistica Cappelletti, il ct della Nazionale femminile Soncin e il sindaco di La Spezia Peracchini.