La rincorsa di Dybala

Nella versione Peaky Blinders, è stato un inedito. Domenica all'Olimpico, lui e Paredes, due facce d'angelo a celare la perfidia sudamericana, non avevano nulla da invidiare ai fratelli Shelby. (...) Dal primo giorno, dalla prima conferenza, dal primo incontro tra i due, Ranieri lo ha sempre messo al centro del progetto. E non solo del suo personale ma della Roma in generale. A tal punto che anche l'incontro che doveva precedere la trasferta di Bologna che le parti avevano progettato di avere, ormai non ha più senso di andare in scena. Dopo le ultime prestazioni e la ritrovata continuità (nelle ultime 9 gare ha riposato soltanto con la Sampdoria in coppa Italia), cosa bisogna dirsi? Senza contare che da domenica il rinnovo sarà automatico. (...) Dybala è virtualmente già legato alla Roma fino al 2026 alle stesse cifre attuali. È bastata una chiacchierata telefonica tra l'agen-te Novel e il ds Ghisolfi, confermata dal francese nel pre-derby («Resta? Sì, ne stiamo parlando con il suo procuratore e siamo allineati»), per darsi appuntamento più in avanti. Paulo è disponibile, ha il coltello dalla parte del manico, tocca alla Roma fare il primo passo e l'intento del club è chiaro: spalmare (con leggero aumento) e allun-gare di un anno per abbassare il peso economico contrattuale. (...)

(Il Messaggero)