La pelle di Paulo

Un altro paio di partite e scatterà il rinnovo automatico. [...] Dybala non andrà al Galatasaray, né altrove: non vuole lasciare la Roma e la Roma non ha intenzione di mandare via questo Dybala. [...] In un campionato in cui la qualità tecnica è un optional, la Joya è fonte di divertimento per chi apprezza la giocata di fino. [...] In questi anni si è detto e scritto molto sui suoi limiti fisici. dai flessori ululanti alla mancanza di personalità. La paura di un lungo stop ha sicuramente condizionato per molto tempo il giocatore che però da qualche settimana esibisce una condizione eccellente, tanto che Ranieri non lo preserva mai. [...] È bastato un clic per cambiare le cose. Ranieri ha saputo parlare al ragazzo consegnandogli le chiavi della squadra. Fino a poche settimana fa sembrava che la Roma gli stesse stretta ma ora quella maglia la veste che è una meraviglia. Ho la sensazione che possa essere la sua pelle definitiva. [...]

(corsport)