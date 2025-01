La notte di ElSha: 12° uomo da Roma

Il dodicesimo uomo. Stephan El Shaarawy è stato la mossa a sorpresa che ha capovolto l'andamento di Roma-Genoa. [...] L'intuizione ha portato in dote i tre punti. Perché El Shaarawy ci ha impiegato un quarto d'ora esatto a bucare la porta di Leali con la sua specialità: il tiro a giro. L'Olimpico era rovente per il fallo di mano di Sabelli, visibile a occhio nudo pure dallo spazio, ma la Roma ha continuato a giocare. [...] Lo stadio è venuto giù per quel colpo da biliardo. Che fa parte del repertorio di El Shaarawy. Non era una serata qualsiasi per lui. El Shaarawy, infatti, ha toccato la presenza numero 300 con la maglia della Roma, segnando un gol preziosissimo al Genoa, la sua culla calcistica. [...] Il Faraone ha sempre dato precedenza alla Roma: l'ha fatto quando è rientrato dalla Cina e anche quando poteva andare via a parametro zero due estati fa, dopo una seconda parte di stagione mostruosa. La città l'ha adottato e lui si sente a casa. A fine stagione il suo contratto scadrà di nuovo. Questo gol sa di primo step verso il rinnovo. [...]

(Corsport)