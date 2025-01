La lunga rincorsa per Frattesi

Hakan Çalhanoglu mette nei guai la Roma. Non in campo, ma in infermeria. Perché il quarto stop stagionale del calciatore turco sta spingendo l’Inter a ulteriori riflessioni riguardo l’interesse dei giallorossi per Davide Frattesi. Ghisolfi e il procuratore del giocatore stanno lavorando a fari spenti sull’offerta da presentare ad Ausilio, ma al tempo stesso sono consapevoli che l’emergenza di Inzaghi a centrocampo non può far altro che complicare il ritorno del venticinquenne al Fulvio Bernardini. (...) Così adesso l’ostacolo economico forse è l’ultimo dei problemi della Roma per riuscire ad andare a dama in inverno. L’emergenza infortuni e la ricerca dell’Inter di un eventuale sostituto di Frattesi sono i principali ostacoli per il suo trasferimento. Inzaghi chiaramente deve lottare su tre fronti e ha bisogno di un rinforzo in caso di cessione dell’ex Sassuolo. (...) La Roma in ogni caso continua a lavorare sull’offerta da presentare all’Inter, che non cederà il suo giocatore (se questo chiederà la cessione) per meno di 40-45 milioni di euro. La formula su cui starebbe ragionando Ghisolfi è del prestito oneroso a 10 milioni con l’obbligo di riscatto a 20-25 milioni più ulteriori 10 di bonus, la metà facili, gli altri più complicati. Se potrà soddisfare o meno l’Inter lo si potrà sapere solo se e quando verrà presentata la proposta ufficiale. (...)

(corsport)