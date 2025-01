La lista di Ghisolfi comincia da Paredes

C'è l'intrigo Paredes da sistemare, c'è il contatto per Marmol, c'è da piazzare Zalewski e Shomurodov e c'è da prendere un attaccante. Florent Ghisolfi ha il calendario intasato dai doveri che lo assorbiranno negli ultimi giorni di mercato. [...] La rosa della Roma resta incompleta e disordinata.

Nelle ultime ore, inoltre, sta tornando forte il desiderio di Leandro Paredes di anticipare il suo ritorno al Boca Juniors. I media argentini hanno parlato di un colloquio che il giocatore ha avuto con Juan Ramon Riquelme, in cui chiede uno sforzo per alzare l'offerta del suo stipendio. Ranieri non vuole trattenere nessuno e il sostituto potrebbe benissimo essere Casemiro. [...] Capitolo difesa. Dopo aver ceduto Mario Hermoso al Bayer Leverkusen, la Roma sta provando a convincere il Las Palmas a lasciar partire Mika Marmol che ha una clausola di 10 milioni di euro. [...] Nicola Zalewski sta aspettando solo l'Inter, ma l'offerta dei nerazzurri è troppo bassa. La Roma non ha intenzione di rinnovare il contratto al calciatore e sta cercando altre offerte. Anche l'affare Shomurodov al Venezia rischia di collassare. L'uzbeko non ha ancora accettato la destinazione e il gol di ieri sera potrebbe aver di nuovo cambiato tutto.

(corsport)