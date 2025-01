La legge di Claudio: "Le grandi gare le vincono solo i grandi giocatori"

Una notte da leoni. In fondo al tunnel, la Roma rivede una luce fortissima: il viaggio in Europa League continua. E l'accesso ai playoff riempie di orgoglio gli oltre 60mila tifosi giallorossi presenti all'Olimpico: "quando ci sono queste partite, i giocatori forti e bravi si vedono. Siamo stati molto attenti, i ragazzi hanno fatto girare bene la palla e hanno finalizzato. Siamo in un momento di crescita" ha dichiarato Claudio Ranieri.

Il tecnico ha poi commentato la prestazione eccelsa dei singoli. Tra questi Mats Hummels: "un esempio per tutti i compagni, un uomo fantastico". [...] Il tedesco nel dopo gara è apparso felice: "in casa stiamo giocando sempre meglio, in trasferta un po meno, ma siamo riusciti a giocare un'ottima partita. Ora stiamo andando meglio e in campionato stiamo recuperando, pensiamo ad un a gara per volta". [...] Nella notte dei sorrisi, però, non è passato inosservato il volto contrariato di Paredes al momento del cambio con Cristante. [...] Sull'episodio si è soffermato Ranieri: "Leandro era deluso, voleva continuare a giocare". [...]

(gasport)