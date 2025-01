Italia seconda: oggi avrebbe la quinta squadra

Non male per un campionato poco "allenante". Cinque squadre in questa Champions, la prospettiva di qualificare cinque squadre anche nella prossima. Così almeno dice la classifica attuale del ranking Uefa: Inghilterra prima, Italia seconda. [...] La quarta coppa in gioco, quella del ranking Uefa, non è un dettaglio insignificante per un movimento in discreta difficoltà come quello italiano. A fine anni 90 eravamo i primi.

Poi è cominciato il declino, superati dall'Inghilterra che monetizzava finalmente in campo la sua superiorità economica, dalla Spagna che esaltava Messi e Ronaldo, e anche dalla Germania solida e affidabile. [...] Da qualche anno la storia è cambiata. Dalla stagione 2021-22 per la precisione, con il ritorno al successo: la Conference sollevata dalla Roma di Mourinho a Tirana. Una piccola grande coppa alla quale è seguita l'Europa League dell'Atalanta, più le finali perse, ma sempre finali, dell'Inter (Champions), della Roma (Europa League) e della Fiorentina (due in Conference). [...] Alla fine, dovrebbero essere Liga e Bundesliga le avversarie da tenere a distanza. [...]

(gasport)