Inzaghi non cambia: Frattesi ancora fuori. E l’Inter resta in attesa

Ancora panchina. E fa rumore, perché in questo momento ogni sussurro vale un urlo e ogni lampadina un fuoco d’artificio. Frattesi non sarà titolare neppure stasera, nonostante la contemporanea assenza per la seconda partita consecutiva di Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo. La realtà è che, al netto di cambiamenti improvvisi nella giornata di oggi, Inzaghi semplicemente preferisce altre soluzioni, leggi Zielinski e lo stesso Asllan. (...) E poi siamo dentro un mercato in cui il nome di Frattesi resta di strettissima attualità. Nelle ultime ore non si sono registrati passi in avanti sull’asse Milano-Roma. (...) In questo momento tutto il mondo Inter è fondamentalmente in attesa. Lo è Frattesi, che ha il desiderio di trovare una squadra in cui sentirsi protagonista anche in termini di minutaggio. Ma lo è lo stesso club nerazzurro, che ha fatto capire chiaramente alla Roma – tramite l’agente Beppe Riso – le condizioni dell’affare, 45 milioni cash senza contropartite a titolo definitivo. Ci saranno delle mosse nei prossimi giorni? Tutto da dimostrare, non è scontato e in casa nerazzurra nelle ultime ore comincia a filtrare qualche perplessità in merito, a differenza della scorsa settimana. (...)

(gasport)