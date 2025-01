In mille seguono la Roma ad Alkmaar: sold out il settore dell'AFAS Stadion

IL ROMANISTA (S. VALDARCHI) - Con il cuore più leggero e consapevoli di poter seguire la Roma anche a Udine, in queste ore in tanti stanno lasciando la Capitale per volare in Olanda, per seguire i giallorossi che domani pomeriggio sfideranno l'AZ Alkmaar per la settima giornata di Europa League. Saranno circa 950 i tifosi che raggiungeranno la cittadina olandese, riempiendo il settore ospiti dell'AFAS Stadion. La squadra di Ranieri va a caccia di una vittoria esterna che manca ormai dall'aprile scorso e di tre punti che metterebbero l'ipoteca sul passaggio del turno. [...] Di fronte, però, una squadra ben organizzata, sostenuta da un pubblico ritenuto tra i più caldi dell'Eredivisie. [...]

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE