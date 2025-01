Arriva Rensch, attesa Gollini. In avanti Beto o Kalimuendo

È alle battute finali la trattativa per Rensch. Roma ed Ajax devono limare gli ultimi dettagli per permettere al giocatore di arrivare nella Capitale. Oggi è prevista la fumata bianca e nei prossimi giorni l’arrivo per le visite mediche di rito e la firma sul contratto. (...) La seconda metà di gennaio porterà anche alla caccia al vice Dovbyk e al possibile assalto a Frattesi. (...) Nessun contatto tra Roma e Inter per Arnautovic. Sulla lista di Ghisolfi ci sono sempre Beto e Kalimuendo. Raspadori continua ad essere scontento del poco minutaggio concesso da Conte, ma il Napoli spara alto e chiede almeno 20 milioni.

(Il Messaggero)