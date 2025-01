In arrivo gli ultrà dell'Eintracht: è allarme

Fontane e monumenti recintati e uno schieramento massiccio di forze dell'ordine. La capitale si prepara già oggi allo sbarco di oltre 3.500 ultrà dell'Eintracht Francoforte -avversario domani sera in Europa League -, una delle tifoserie più temute d'Europa che in Italia ha già devastato le strade di Napoli nel 2023 (nonostante il divieto di trasferta) e dato vita agli scontri nel 2018 con i tifosi laziali. (...) Già da ieri, invece, sono presenti varchi mobili e controllati ed è stata messa in sicurezza con una barriera protettiva la Fontana della Barcaccia che nel 2015 fu vandalizzata dagli ultrà del Feyenoord.

(gasport)