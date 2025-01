Il viaggio della speranza alla ricerca della continuità

Il viaggio della speranza. Non tanto per dare un seguito alla prestazione del derby, ma a anche per dare un calcio all'ingombrante tabù trasferta. Ma la Roma è pronta a tutto questo? Una volta male, un'altra malissimo e qualche rara cosa positiva: questo è il trend giallorosso testimoniato dai 23 punti in 19 partite. [...] Non c'è mai stato un rendimento costante e lineare. Dall'arrivo di Ranieri, però, qualcosa sembra essere cambiato. E le ultime 3 uscite starebbero confermando un cambio di tendenza. Ma, quando si tratta della Roma, mai dare nulla per scontato. [...] Resta da verificare che tipo di conseguenze avranno lasciato il successo contro la Lazio. La classifica impone alla Roma di non adagiarsi, ma, di continuare a badare al piazzamento. [...] Parlare di crocevia della stagione alla prima giornata di ritorno è esagerato, ma l'attualità non consente di allontanarsi da questa etichetta. [...]

(corsera)