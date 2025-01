Ora è ufficiale: l'Hellas Verona cambia proprietà passando sotto il controllo di Presidio Investors, la società di private equity con sede in Texas. Dopo 13 stagioni, si chiude l'era di Maurizio Setti che comunque non esce completamente di scena: sarà Senior Advisor of Football Operations mentre il presidente esecutivo sarà Italo Zanzi, ex Ceo della Roma: "Saremo impegnati a rispettare la tradizione del club" ha dichiarato. Sean Sogliano resta come direttore sportivo. [...]

(corsera)