Il vero Dovbyk

IL TEMPO (L. PES) - Dovbyk ci ha preso gusto. Il gol vittoria siglato dagli undici metri a Udine è l'ultimo di una serie importante coincisa con il cambio modulo della Roma e con la fiducia che Ranieri ha sempre riposto in lui. Dodici reti stagionali, di cui la metà arrivate nelle ultime 7 partite. [...] L'apporto nel corso dei novanta minuti non è ancora sui livelli dell'attaccante che ci si aspettava in estate, ma i numeri gli sorridono, considerando anche che è al primo anno in Italia. Sembra inoltre che giochi meglio con un partner accanto. Per questo Ghisolfi è alla ricerca di un attaccante che possa offrire l'opportunità a Ranieri di giocare con due punte. Il profilo individuato è quello di Lorenzo Lucca ma l'Udinese chiede 20-25 milioni di euro. Da Trigoria, però, vogliono tentare l'affondo definitivo che avverrà quando Eldor Shomurodov finalizzerà il suo passaggio al Venezia. [...] Intanto ieri Hermoso non si è allenato e il suo addio si avvicina sempre di più. Trattative in corso con il Bayer Leverkusen per il prestito del difensore spagnolo che ha chiesto di andare via. Manca ancora l'accordo sulla divisione dell'ingaggio, ma c'è fiducia per l'esito della trattativa. Resta il nome di Marmol del Las Palmas per sostituirlo.