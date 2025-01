Al termine del calciomercato mancano solo quattro giorni, ma la telenovela Pohjanpalo potrebbe prolungarsi ancora. [...] In entrata, la Roma dopo la partita di Europa League di ieri, oggi può dare il via libera a Shomurodov. Il piano è chiaro: l'uzbeko in realtà sarebbe il sostituto di Gytkjaer e non del finlandese. [...]

(Corriere del Veneto)