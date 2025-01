Il Venezia sogna l'ex Milan André Silva. Avanti Shomurodov

Un nome da Champions per dimenticare Pohjanpalo. Il passaggio del capitano del Venezia al Palermo non è ancora definito, ma il club si sta muovendo per sostituirlo e ha messo gli occhi su André Silva. Il 29enne attaccante portoghese - 53 presenze e 19 gol in nazionale tra il 2016 e il 2022 - era esploso al Porto tra il 2015 e il 2017. [...] Il meglio sarebbe arrivato in Bundesliga: con l'Eintracht Francoforte toccò 28 gol in 32 partite nel 2020-21, poi passò al Lipsia. [...]

A seguire il prestito alla Real Sociedad (3 gol in 24 gare l'anno scorso) e il ritorno a Lipsia. [...] Quello di Silva non è il solo nome sul taccuino di Antonelli. [...] Oltre che ad Andrea Belotti, a cui si è avvicinato anche il Monza, si pensa a Eldor Shomurodov: il Venezia potrebbe superare l'interesse dell'Empoli proponendo alla Roma un acquisto a titolo definitivo, non un prestito. [...]

(gasport)