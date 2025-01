Il Tar di Udine riapre a tutti la trasferta

IL TEMPO (M. CIRULLI) - I tifosi romanisti vincono il ricorso al TAR di Udine e si preparano a seguire la squadra domenica nella trasferta in Friuli. Ieri mattina è arrivata la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale, che ha accolto la richiesta dei giallorossi, annullando il provvedimento della Prefettura di Udine. In seguito agli episodi del derby, era stata vietata la vendita dei biglietti per il settore ospiti ai residenti della regione Lazio. Un ruolo determinante è stato svolto anche dalla Roma: il club, per volontà dei Friedkin, ha sostenuto la battaglia dei propri tifosi. È infatti intervenuta supportando le posizioni dei ricorrenti, condividendone pienamente le ragioni. [...] Tra le motivazioni presentate in tribunale spicca il rapporto di amicizia tra le tifoserie romaniste e friulane. Può partire così la caccia al biglietto: il settore ospiti per la gara di domenica è già esaurito, ma è probabile la presenza dei tifosi della Roma anche negli altri settori del Bluenergy Stadium.