Il ritorno del capitano: Pellegrini gol vale la vittoria. E Ranieri fa pokerissimo

Non poteva esserci finale diverso. Un destino che sembrava già scritto dal tardo pomeriggio, quando nelle chat romaniste è rimbalzata compulsivamente una notizia: Pellegrini gioca titolare. Ma come? [...] Ranieri ha creato l'occasione per cancellare in un battibaleno tutte le difficoltà, le panchine, i malumori e le contestazioni del suo capitanо. E in dieci minuti Pellegrini riscrive la sua storia con la Roma. Con un gol bellissimo. Il terzo personale al derby, sempre sotto la Curva Nord. Esultando quasi rabbiosamente con Paredes, Mancini e nell'abbraccio finale con Dybala. E scrollandosi di dosso tutti i veleni degli ultimi mesi.

Il lavoro di "reset" promesso da Ranieri può dirsi concluso. Pellegrini si è ripreso la Roma e i suoi tifosi. Nella maniera più fragorosa possibile. Segnando il gol che sblocca il derby e prendendosi la standing ovation di tutto l'Olimpico al momento del cambio. Battendosi forte il cuore e stringendo lo stemma della Roma. Un gesto che forse dice tutto. E allontana sempre più le voci di un imminente addio. [...]

Lo sa bene Ranieri. Sempre più uomo derby. Con il 2-0 di ieri sera sono cinque vittore consecutive sulla panchina giallorossa nella stracittadina. Imbattuto e imbattibile, se l'avversario si chiama Lazio. E adesso per la Roma può iniziare un altro campionato. [...] Guidata da Sir Claudio. Sicuramente fino a giugno. E poi chissà se la vittoria di ieri sera potrà cambiare anche la sua di storia. Ranieri ci pensa, Ghisolfi "ci spera". Ora la palla passa ai Friedkin.

