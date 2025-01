IL PUNTO DEL VENERDÌ - ZAZZARONI: "Era più difficile perderla che vincerla" - VOCALELLI: "L’Europa League è per la Roma lo specchio del campionato"

La Roma esce sconfitta dalla sfida di Alkmaar e ora si gioca tutto la prossima settimana contro l'Eintracht all'Olimpico. "Era più difficile perderla che vincerla, ma la Roma c’è riuscita: l’ha persa. In che modo? Semplifico, banalizzo: non cercando il centravanti quando Dovbyk era in campo", scrive Ivan Zazzaroni sulle colonne del Corriere dello Sport. L'Europa come il campionato, sottolinea invece Alessandro Vocalelli de La Gazzetta dello Sport: "L’Europa League è per la Roma lo specchio del campionato. Solo qualche fiammata, in un quadro generale largamente insufficiente. Adesso non resta che guardare ai playoff, con l’ultima sfida tutt’altro che facile"

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

I. ZAZZARONI - CORRIERE DELLO SPORT

Era più difficile perderla che vincerla, ma la Roma c’è riuscita: l’ha persa. In che modo? Semplifico, banalizzo: non cercando il centravanti quando Dovbyk era in campo e muovendo bene il pallone e creando qualche opportunità in mezzo all’area dell’AZ da quando, dopo l’intervallo, Soulé ha sostituito l’ucraino. Che – preciso – non l’aveva mai strusciata. (...) È bastato un brutto errore di fase, l’unico della ripresa, per permettere a Parrott di battere Svilar che fino a quel momento aveva toccato la palla più con il pensiero che con le mani. La sconfitta complica sensibilmente il passaggio ai playoff : questi tornei rinnovati e imbastarditi – SuperChampions e Europa League – offrono fino all’ultimo turno scialuppe di salvataggio, ne sa qualcosa il peggior Guardiola di sempre. Quella della Roma si chiama Eintracht Francoforte. (...) Poco da aggiungere sulla partita. Inutili i primi 45 minuti: Dybala continua a giocare un altro sport, Hummels è ormai indispensabile, per il resto poche sufficienze piene e il solito, povero Celik. Nell’AZ s’è notato soprattutto Wouter Goes, un Pasquale Bruno di vent’anni ma con la faccia da bocconiano. (...)

A. VOCALELLI - LA GAZZETTA DELLO SPORT

(...) L’Europa League è per la Roma lo specchio del campionato. Solo qualche fiammata, in un quadro generale largamente insufficiente. Adesso non resta che guardare ai playoff, con l’ultima sfida tutt’altro che facile con l’Eintracht Francoforte, a tre giorni dalla partita col Napoli. Un finale da batticuore a cui i giallorossi si sono consegnati con l’ennesima figuraccia in trasferta, dove non vincono da 18 partite e nove mesi. Un’eternità per una squadra che finisce ogni volta per deludere le aspettative dei propri tifosi. Stavolta è successo con gli olandesi dell’Az Alkmaar, sesti in un campionato dominato da Psv e Ajax. I soliti difetti sono riaffiorati in maniera plastica. Una fragilità difensiva determinata anche da un inaccettabile affanno nel mantenere le posizioni, al punto che gli avversari si sono ritrovati in sei contro quattro nell’area giallorossa in occasione del gol. E una sterilità offensiva accentuata dai disagi di Dovbyk, sostituito nell’intervallo. Solo che, incomprensibilmente, anche con tre giocatori molto tecnici e poco fisici, con Soulé nel ruolo inedito di centravanti, la squadra ha continuato a catapultare in area una serie infinita di cross. C’è insomma molto da fare, oggi e in futuro. Sarà il caso di ricordarsene nella costruzione della “nuova” Roma, che Ranieri ha anticipato nei giorni scorsi. (...)

P. CONDO - CORRIERE DELLA SERA

(...) Roma che ha dominato il secondo tempo di Alkmaar senza concretizzare, e in fondo alla serata è stata beffata. Prima di pensare al playoff Ranieri dovrà conquistarlo battendo l'Eintracht, e questo ritardo a definire il proprio destino è l'unico flop di una settimana globalmente brillante: 5 vittorie, un pari e una sconfitta (...)