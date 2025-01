IL PUNTO DEL VENERDÌ - D'UBALDO: "La Roma di Ranieri non fallisce i grandi appuntamenti" - POLVEROSI: "Sulle spalle e nei piedi di Dybala"

La Roma esce vittoriosa dall'ultima gara del girone di Europa League contro l'Eintracht Francoforte e gli elogi sono tutti per Claudio Ranieri e la sua squadra: "La Roma di Ranieri non fallisce i grandi appuntamenti. La squadra giallorossa accede ai playoff e coltiva la speranza di andare avanti nella competizione che l'ha vista protagonista nelle ultime edizioni" scrive Guido D'Ubaldo sulle colonne del Corriere dello Sport. Tutto, però, passa "sulle spalle e nei piedi" di Paulo Dybala secondo Alberto Polverosi della stessa testata: "Paulo Dybala ha trentadue anni, ma gioca con l'entusiasmo di un bambino, con la grinta di un combattente e con la classe di un fenomeno. Mischiando entusiasmo, grinta e classe viene fuori una partita come quella di ieri sera".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

A. POLVEROSI - CORRIERE DELLO SPORT

Paulo Dybala ha trentadue anni, ma gioca con l'entusiasmo di un bambino, con la grinta di un combattente e con la classe di un fenomeno. Mischiando entusiasmo, grinta e classe viene fuori una partita come quella di ieri sera. Per evitare sgradite soprese, la Roma doveva battere l'Eintracht, così Dybala si è messo sulle spalle la squadra e l'ha portata sempre più su. [...] Paulo ha ricamato e Angelino ha sfondato. È stato imprendibile. La Roma ha giocato la partita che doveva giocare, conservando il pallone e facendolo girare con pazienza. [...] In un calcio in cui i ruoli non sono più ruoli, il calcio della Roma dove si rispettano le caratteristiche dei giocatori, è una boccata d'aria fresca. [...] Questa vittoria e questa qualificazione portano la firma di un ragazzo di 73 anni.

G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

La Roma di Ranieri non fallisce i grandi appuntamenti. La squadra giallorossa accede ai playoff e coltiva la speranza di andare avanti nella competizione che l'ha vista protagonista nelle ultime edizioni. La Roma ha costruito questa vittoria, una delle più importanti della stagione, già nel primo tempo. [...] Nella ripresa ha messo al sicuro la vittoria con Shomurodov. [...] La Roma ha vinto davanti al pubblico delle grandi occasioni, quasi 65mila spettatori. [...] La Roma ha fatto valere la differenza di tasso tecnico e l'allenatore ha puntato ancora sul blocco dei titolari che ha scelto da quando è arrivato. La squadra di Ranieri, finita quindicesima, passa ai playoff da testa di serie e potrebbe ritrovare la Lazio agli ottavi di finale. Nei grandi appuntamenti non fallisce mai.

U. TRANI - CORRIERE DELLO SPORT

La Roma conferma il suo spessore internazionale. Vince contro l'Eintracht e va ai playoff. Qualificazione all'ultimo respiro e, ottenuta grazie al rendimento all'Olimpico dove i giallorossi si stanno cercando di riqualificarsi dopo il doppio esonero. La svolta con Ranieri, che ha aggiustato la stagione della Roma sfruttando le partite in casa. [...] Adesso il prossimo step: migliorare pure il rendimento esterno per sistemare l'annata. [...] Prestazione promossa dalla gente.

T. CARMELLINI - IL TEMPO

La Roma va, vince la partita decisiva per il suo cammino e continua il percorso in Europa. Nello stadio amico, lì dove i giallorossi continuano ad avere una serie clamorosa non in linea con il resto della stagione. L'Olimpico porta bene e anche ieri sera è arrivata una prova convincente che conferma un processo di crescita costante. [...] Con questa classifica, la nuova formula dell'Europa League a dir poco insolita, con la Lazio prima e la Roma quindicesima, sale di molto la possibilità di un derby della Capitale agli ottavi di finale. [...] D'ora in avanti inizia tutto un altro torneo: gli scontri, dove non si fanno prigionieri e chi sbaglia va a casa