IL PUNTO DEL SABATO - VOCALELLI: "Ranieri ha sistemato il presente della Roma" - D'UBALDO: "È tornata la legge dell'Olimpico"

A. VOCALELLI - GAZZETTA DELLO SPORT

"Protagonista in campo e fuori, Claudio Ranieri è l'immagine della Roma di oggi. Già, perché è stato lui a sistemare il presente della Roma - restituendola a una classifica non più preoccupante - e sempre lui si è preso la copertina anche a parole, anticipando il futuro suo e della squadra. (...) Merito di una ritrovata tranquillità, di un ritrovato spirito di squadra, di un ritrovatissimo e motivatissimo Dybala e - come detto - merito della serena rivoluzione firmata Ranieri. (...) Ci sono allenatori - e Conte è uno di questi - che danno il massimo se hanno subito il massimo. Ci sono allenatori - e ognuno può pensare a chi vuole - che sono disposti a far crescere calciatori meno affermati, meno pubblicizzati. Percorsi diversi: quale scelgono i Friedkin? È questo l'interrogativo (...) Il tempo c'è. E sprecarlo - con Ranieri che ha saggiamente dettato la linea - sarebbe davvero imperdonabile. Oggi è il futuro".

I. ZAZZARONI - CORRIERE DELLO SPORT

"È come se da qualche tempo Lorenzo giocasse contro Pellegrini. L'istinto contro la ragione, l'amore sconfinato per la Roma contro la sensazione di essere sopportato e alla fine di un percorso: il gol nel derby un istante di sconfinata felicità prima di ricadere immediatamente dentro la realtà. (...) Oggi il Nostro è di fronte a un bivio di carriera, non è primo, ma il più importante. Nel corso dell'intervista a questo giornale, ha detto che sarà il campo a decidere il suo futuro, intendendo che soltanto le prestazioni potranno indurre i Friedkin a cambiare idea. Una bella sfida e una salita (...) Pellegrini non è un giocatore comunque: è speciale, molto tecnico, di visione e soluzioni, quasi sofisticato. È un nazionale e soprattutto è il capitano della squadra della vita. (...) La sfida è complessa, a Lorenzo occorre un po' di attenzione, fortuna e temperamento per orientarsi, ma può uscire ampiamente ripagato".

G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

"In attesa di ritrovare la vittoria in trasferta che manca da aprile scorso, con Claudio Ranieri in panchina è tornata la legge dell'Olimpico. Quattro successi nelle ultime quattro gare, la Roma in casa viaggia a livello di zona Champions League: è terza in classifica, con sette vittorie e quattro sconfitte (...) La Roma è viva e lo ha fatto vedere dimostrandosi capace di sistemare una partita che poteva complicarsi. Deve migliorare il suo rendimento in trasferta (nella speciale classifica è penultima, davanti solo al Venezia), ma all'Olimpico, con la spinta dei tifosi giallorossi, la squadra riesce ad esprimere le sue potenzialità tecniche. (...) I giocatori hanno recuperato fiducia, in campo si aiutano e cercano sempre la vittoria. Quando è arrivato Ranieri ha trovato una situazione che definire devastata è probabilmente dire poco. Ha rimesso a posto le cose, un buon viatico anche per il futuro".

T. CARMELLINI - IL TEMPO

"La Roma di Ranieri sa soffrire. È il messaggio arrivato ieri dall'Olimpico al termine di una partita complicata più di quanto si poteva ipotizzare alla vigilia, ma che la Roma è riuscita a portare dalla sua parte: nonostante il solito errore arbitrale. (...) Ranieri ha trovato la quadratura del suo cerchio, all'interno del quale c'è un gruppo collaudato che sta trovando gara dopo gara la sua fisionomia definitiva. Il "blocco giocatori" è questo e da lì non si va molto lontano (...) Resta l'amarezza del non aver capito prima, di non essere intervenuti in tempo per potere mettere le mani su questa squadra e magari riuscire a salvare una stagione comunque compromessa (...)"

U. TRANI - IL CORRIERE DELLO SPORT

"La Roma fa un gran fatica per andare a dama: 3-1 all'Olimpico contro il Genoa (quinto risultato utile di fila), ma soffrendo fino all'intervallo. (...) Claudio vorrebbe più ritmo, come ha sottolineato anche dopo il match di domenica scorsa a Bologna. Se il palleggio è lento, ogni azione diventa scontata.(...) Il percorso della Roma, in questo senso, resta complicato. Le statistiche dei giocatori - in maggioranza statici - non aiutano a risolvere il problema. (...) L'obiettivo di Ranieri è evidente: sfruttare le fasce. Così è più semplice arrivare alla vittoria. Chiedere a Vieira (prima sconfitta esterna della sua gestione): nelle precedenti 8 partite, cioè da quando è sulla panchina del Genoa, mai prese tre reti in una partita e solo una nelle quattro trasferte prima di questa".