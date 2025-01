IL PUNTO DEL LUNEDÌ - TRANI: "Ranieri raddoppia e fa centro" - ZAZZARONI: "Il tecnico della Roma è coinvolto come non mai"

La Roma batte 1-2 l'Udinese in rimonta e torna alla vittoria in trasferta dopo 9 mesi. Tre punti sofferti ma fondamentali per i giallorossi che si rilanciano in ottica Europa. "Ranieri raddoppia e fa centro. La mossa vincente dalla panchina parte subito dopo l'intervallo. E quindi per la ripresa della sfida al Bluenergy Stadium: Shomurodov accanto a Dovbyk" sentenzia Ugo Trani sulle colonne del Corriere dello Sport. Ivan Zazzaroni ha poi provato ad entrare nella testa di Claudio Ranieri ed ha dedotto che: "Lo vedo coinvolto come non mai. La Roma la sente troppo. La sua è sensibilità naturale. Naturalissima".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

G. D'UBALDO - IL CORRIERE DELLO SPORT

Da Udine a Udine, la Roma torna a vincere in trasferta dopo 276 giorni. I giallorossi conquistano i tre punti in rimonta nella ripresa grazie a due rigori. Ranieri anche questa volta ha sorpreso tutti e ha mandato in campo dall'inizio Devyne Rensch, arrivato da pochi giorni e con due mezzi allenamenti nelle gambe. [...] Buona la prima per l'olandese arrivato dall'Ajax. [...] Rensch ha giocato più alto nel primo tempo e nella ripresa ha fatto il difensore. Nella prima frazione è stato uno dei pochi a salvarsi. [...] Si è subito calato nella nuova realtà, ha sfiorato il gol con un bel tiro ed è stato attento in difesa. È rimasto in campo per 70 minuti, dimostrando una buona condizione. [...] Quando ha firmato il contratto con la Roma si è commosso fino alle lacrime, troverà molto spazio in questa squadra. [...] Gli ultimi giorni di mercato potrebbero regalare un altro rinforzo a Ranieri, per migliorare una squadra che era stata costruita male.

I. ZAZZARONI - IL CORRIERE DELLO SPORT

Osservandolo con attenzione quando veniva inquadrato dalle telecamere di DAZN, ho provato ad entrare nella testa di Claudio Ranieri. [...] Prima dell'inizio: "Oggi svuoto il barile, questa trasferta l'avrei saltata volentieri, conta solo la partita di giovedì. Il fatto è che se va male pure qui... non voglio pensarci... Hummels lo congelo fino a martedì mattina. Tengo fuori anche Dybala e Paredes, con il Francoforte non posso fare a meno di quei due". [...] Trentottesimo minuto: "Agli altri basta un'occasione e noi puntualmente finiamo sotto. Paghiamo ogni maledetto errore". [...] Cinquantesimo: "S'è svegliato Lorenzo, finalmente. Proprio non capisco: uno come lui, testa alta, destro e sinistro, visione, dovrebbe spaccare il mondo". [...] Superata l'ora di gioco: "Un altro rigore, meritato. Poche distrazioni, now". [...] A Udine Ranieri è entrato in campo che aveva 73 anni. Sotto di un gol ne dimostrava 83, per fortuna la testa ha funzionato. Lo vedo coinvolto come non mai. La Roma la sente troppo. La sua è sensibilità naturale. Naturalissima.

U. TRANI - IL CORRIERE DELLO SPORT

Ranieri raddoppia e fa centro. La mossa vincente dalla panchina parte subito dopo l'intervallo. E quindi per la ripresa della sfida al Bluenergy Stadium: Shomurodov accanto a Dovbyk. La Roma rimonta e vince contro l'Udinese schierando il doppio centravanti. [...] A Udine Ranieri ha cambiato strategia. Ha rischiato. E ha avuto ragione. Dentro Shomurodov al posto di Celik, la soluzione ha pagato. Il 3-5-2 offensivo ha dato la spinta decisiva per il successo. [...] Azzeccata, dunque, la formula scelta per il secondo tempo contro l'Udinese, a differenza di quanto è accaduto giovedì contro l'AZ. Con la coppia improvvisata, la Roma è tornata a vincere fuori casa dopo 276 giorni e 18 viaggi a vuoto tra Italia ed Europa. [...]

P. CONDÒ - CORRIERE DELLA SERA

[...] In fondo al rettilineo poi, con i contorni ancora labili per la distanza è comparsa la Roma. Indovinate se, dopo tante peripezie, adesso con Ranieri si trova bene.