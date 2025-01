Il primo giorno di DDR: "Amo Ostia da sempre, non saremo una succursale"

Daniele De Rossi non sarà il miliardario che compra un club internazionale, ma si presenta ad Ostia come salvatore di una società che è nel cuore di tutti gli abitanti del litorale romano. Lo fa 22 anni dopo il suo esordio in Serie A. [...] Comprare l'Ostiamare è un modo per restituire al suo territorio parte di ciò che gli ha dato. Accanto a lui c'erano Roberto Gualtieri, Alessandro Onorato e il Prefetto Giannini poiché allo stadio Anco Marzio dovranno essere abbattute le opere abusive per poi ricostruire l'impianto. [...] De Rossi, però, ha chiarito che non ha rinunciato a fare l'allenatore e che presto tornerà su una panchina. Il progetto prevede l'inserimento di persone di fiducia come suo papà Alberto che sarà il suo consigliere. Quello di De Rossi sarà un progetto a lungo termine: "Il mio sogno è avere una scuola calcio che sia il fiore all'occhiello della regione. Il mio amore per la Roma non finirà mai, ma non facciamo diventare l'Ostiamare la Roma vecchie glorie né una sua succursale". [...]

(Il Messaggero)