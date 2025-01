Il Napoli sfida la Roma per Frattesi

IL ROMANISTA (J. MIRABELLA) - Continua il lavoro tra le mura di Trigoria, con Claudio Ranieri e i giocatori concentrati sul campo mentre i Friedkin e Florent Ghisolfi sono in prima linea sul mercato. La questione Frattesi continua a tenere banco e di certo è il nome che sta infiammando maggiormente il mercato invernale della Serie A. La Roma fa sul serio e vorrebbe riportare nella Capitale il centrocampista nerazzurro. (...) Il Napoli è pronto a sedersi al tavolo delle trattative sfidando i giallorossi in quello che potrebbe essere il duello più bello di questo mercato. Al momento la Roma è avanti e a breve è previsto un incontro con l’Inter per entrare nel vivo della trattativa e iniziare a parlare di cifre e di futuro. I nerazzurri non intendono muoversi dalla richiesta di 45 milioni di euro, ma Ghisolfi è pronto a giocare ogni carta possibile per abbassare il costo e arrivare alla tanto attesa fumata bianca. La strada da percorrere è ancora lunga, ma percorribile rendendo possibile un colpo atteso da più di qualche stagione. (...)