Il miracolo dell'aggiustatore che ha rianimato Capitan Lollo

Sir derby. Cinque su cinque. Claudio Ranieri, l'aggiustatore, il professionista che sai che se c'è qualcosa che non funziona lui è la garanzia per rimetterla a posto. C'è riuscito anche questa volta. [...] Rimessa in piedi dopo due mesi e dopo gli scempi societari. Mesi in cui Hummels era un ferro vecchio, Paredes da rispedire in Argentina, Dybala un giocatore ferito, Pellegrini un capitano senza la C maiuscola e Koné un prospetto da aspettare. [...] La manita nel derby, sor Claudio l'ha confezionata con la consapevolezza di avere tra le mani una Roma più forte di quello che la classifica diceva, dimostrando anche di essere uno psicologo. Sorprendendo tutti ha mandato in campo Pellegrini, da tutti fatto fuori perché scarso e non degno di indossare la fascia. [...] È bastato attendere una manciata di minuti per fare in modo che l'intuizione si rivelasse decisiva. [...] Se lo meritava Ranieri, se lo meritava Pellegrini e se lo meritava il popolo romanista [...]

(La Repubblica)