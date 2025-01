Il giubileo di Pellegrini

[...] Quanto sono lunghi dodici mesi passati a sentirsi un indesiderato, con una città -la tua città - a rinfacciarti la fascia che porti al braccio, di non essere abbastanza romano, di non essere Totti. Né De Rossi. Poi, proprio la notte che quella città aspetta tutto l'anno diventa in un attimo la tua notte, la notte di san Lorenzo. Pensare che Pellegrini non avrebbe nemmeno dovuto giocarlo, questo derby. Ma Ranieri, che quindici anni fa vinse rimontando contro la Lazio togliendo due capitani romani - proprio Totti e De Rossi - stavolta ha vinto facendo la mossa opposta: mettendo in campo il leader romano inviso a tutti da un anno. [...]

Pellegrini ci ha messo poco più di dieci minuti a spedire la palla all'incrocio dei pali dopo un controllo delizioso, cancellando il tabù da gol di questa stagione maledetta. Un esorcismo ai fantasmi, celebrato da un abbraccio collettivo che ha raccontato quanto pesasse sulle sue spalle quel processo continuo, quella smania popolare di abbattere il totem. Una danza rituale a spegnere le illusioni di Baroni. [...] Quel gol è stato l'inizio di una serata chiusa da Pellegrini indicandosi la lupa sul cuore: un modo per spegnere le voci che lo davano oggi al Napoli, ieri all'Inter, domani chissà. No, grazie: «lo resto qui». [...]

(La Repubblica)