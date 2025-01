Il flop di Alkmaar costringe la Roma alle ripetizioni di matematica

La sconfitta della Roma in Olanda, contro l’AZ Alkmaar, costringe i tifosi giallorossi a trasformarsi in statistici e matematici. Le combinazioni per qualificarsi al playoff di Europa League possono coinvolgere fino a 10 partite dell’ultima giornata (giovedì prossimo, tutte le gare in contemporanea alle 21) e 14 squadre piazzate tra il 16esimo e il 29esimo posto (si qualificano le prime 24 del maxi-girone). Queste le partite che possono decidere qualificazione o eliminazione: Roma-Eintracht; Ferencvaros-AZ Alkmaar; Maccabi-Porto; Twente-Besiktas; Braga-Lazio; Anderlecht-Hoffenheim; MidtjyllandFenerbahce; Tottenham-Elfsborg; Ajax-Galatasaray; Real Sociedad-Paok. [...] Se la Roma pareggia sale a 10 punti, può lo stesso superare 5 squadre nel migliore degli incastri di risultati ma anche essere superata da 6 squadre nello scenario peggiore e uscire dall’Europa League. [...] Se la Roma perde entra nel girone infernale di chi deve chiedere favori agli altri.

(Corsera)