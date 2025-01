Il “Faraone” silenzioso: El Shaarawy sempre presente nei momenti del bisogno

È tornato il Faraone, e questa è una buona notizia per Claudio Ranieri proprio nella serata in cui si è fermato, di nuovo, Lorenzo Pellegrini. (...) L’esterno ha avuto un grande impatto sulla gara col Genoa, sbloccata con un gran gol sotto la Sud nel giorno della sua presenza numero 300 in maglia giallorossa. Il tecnico ne ha elogiato la professionalità, anche se recentemente era finito fuori dalla formazione titolare a vantaggio del redivivo Pellegrini. (...) Il gol col Genoa, il terzo in stagione dopo la doppietta nella gara di andata contro il Bologna, probabilmente gli varrà la titolarità giovedì in Olanda contro l’AZ Alkmaar, match fondamentale per il futuro in Europa League della Roma. (...) Il contratto scadrà il prossimo 30 giugno e al momento non ci sono state avvisaglie per il rinnovo. A 32 anni il suo desiderio è quello di finire la carriera a Roma, ma il suo è un ingaggio ricco (circa 5 milioni lordi) che andrà comunque ridiscusso al ribasso. (...)

(corsera)