Il falconiere della Lazio licenziato da Lotito si barrica a Formello: «Chiede perdono, si teme per la sua incolumità»

Sono ore caotiche a Formello, come racconta il sito del quotidiano, dopo il licenziamento del falconiere Juan Bernabé e dell'urologo Gabriele Antonini: nei giorni scorsi Bernabé si era sottoposto a intervento di protesi peniena mostrando sui social il risultato. Ora lo spagnolo, che da 15 anni vive presso il centro sportivo del club biancoceleste, sta invocando il perdono ma Claudio Lotito sembra irremovibile. Per questo Bernabé nelle ultime ore si è chiuso nella sua stanza continuando a disperarsi, dando segni di profondo strazio e si teme perfino per la sua incolumità. [...]

(roma.corriere.it)

