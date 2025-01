Il derby torna in notturna: "È un esame di maturità"

Le luci dello stadio Olimpico che si accendono di sera per il derby Roma-Lazio: era tanto che la Capitale non viveva questo momento, ovvero dal 2 marzo 2019. [...] Una decisione condivisa, richiesta della Lega calcio e valutata in seno all'Osservatorio in base ai pareri favorevoli di Prefetto e Questore nel senso di un'opportunità al calcio romano. [...] Quindi il "notturno" per la prima stracittadina del nuovo Anno in una "sfida di sistema perché - spiega il Questore Roberto Massucci - fare andare bene il derby di sera non è solo un onere delle forze dell'ordine ma una sfida condivisa per dimostrare che un appuntamento del genere si può fare anche in una cornice di vivace rappresentazione ultrà".

In ultima analisi è "un'opportunità per il sistema sport e il calcio romano", aggiunge il primo "inquilino" di via di San Vitale. [...] C'è grande attenzione sul derby, naturalmente come è ovvio che sia anche perché quanto riscontrato negli ultimi tre mesi non deve far abbassare la "guardia". [...] Domani nel Tavolo Tecnico verrà definito il piano di sicurezza. Con una duplice valenza: impedire e/o contrastare illeciti, garantire sicurezza alla città e ai quartieri limitrofi allo stadio, permettendo lo svolgimento in armonia dell'evento. [...]

