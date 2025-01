Il derby di Roma torna di notte tra riti e paura

Il derby torna di notte dopo quasi 6 anni. La speranza è che tutti capiscano che è un esame a 360 gradi. L'ultimo incontro, vinto 1-0 dalla Roma grazie al gol di Mancini, è finito con il difensore a sbandierare sotto la Curva Sud un drappo con i colori biancocelesti e un ratto al centro. Fair Play discutibile, ma, fa capire che è questo il bello del derby. [...] La vigilia è sempre accompagnata dalle statistiche e dalle scaramanzie preferite. L'ultimo derby in notturna è stato vinto dalla Lazio il 2 marzo 2019. Claudio Ranieri ha vinto quattro derby su quattro, Baroni, invece, è all'esordio assoluto. I biancocelesti si presentano con ben 15 punti di vantaggio, distacco record per un derby di andata. [...] Tanti i possibili protagonisti: Dybala, ancora a secco in un derby, e Zaccagni; Dovbyk e Castellanos entrambi ex Girona. Il derby, però, è spesso deciso dalle sorprese: per esempio sarà fondamentale il duello tra Saelemaekers e Tavares. [...] Partirà dalla panchina Pellegrini in quello che sembra essere il suo ultimo derby, visto che ora il Napoli fa sul serio. [...]

(corsera)