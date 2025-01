Il derby chiama: Dybala sogna la sera perfetta

Paulo Dybala sapeva come affrontare la Lazio. È la seconda squadra italiana alla quale ha segnato più gol, ben 11. Quelle reti, però, sono arrivate tutte con la maglia di Palermo e Juventus, nessuna da quando veste quella della Roma. [...] Solo in una è stato decisivo servendo a Mancini l'assist vincente. [...] Da quel giorno sembra passata un'eternità: un mercato che lo ha visto ad un passo dall'Arabia, tre allenatori, crisi di risultati e la rinascita con Ranieri. Avrebbe cambiato idea anche Dan Friedkin che ha provato a mandarlo via per tutta la sessione di calciomercato. [...] La Roma ha bisogno del suo estro. [...]

La Joya arriva al derby in un buono stato di forma e viene da 5 partite consecutive in Serie A da titolare. Per la prima volta vuole lasciare il segno in una stracittadina, anche perché aiuterebbe a mettere tutti d'accordo sulla sua permanenza. [...] Anche grazie a Ranieri, il rinnovo automatico a 8 milioni netti, non fa più paura. Il tecnico ha saputo far apprezzare nuovamente l'argentino. [...] Questa sera la Joya è chiamato a giocare una partita da protagonista invertendo tutti i trend negativi dei precedenti derby. [...]

(Il Messaggero)