Il debuttante Baroni e lo specialista Ranieri nel derby sottosopra

Lo specialista contro il debuttante: il confronto tra i due allenatori accende il derby di stasera all'Olimpico. Guardando la classifica, Baroni appare super favorito: la Lazio ha 15 punti in più della Roma di Ranieri, distacco mai visto nella storia del match. In realtà, però, ha ragione l'allenatore biancoceleste: "Nelle ultime cinque partite, le due squadre hanno fatto gli stessi punti e da quando c'è Ranieri, la Roma segna il doppio". Baroni è consapevole che il suo avversario i derby sa solo vincerli: 4 successi su 4. [...] Adesso però la situazione è diversa. [...] Stasera alla Lazio mancheranno Vecino e Pedro, ma potrà contare sull'instancabile Guendouzi e su Rovella. [...] Dall'altra parte, Ranieri ha trovato la sua formazione-tipo e adesso ha bisogno di una svolta. Ha recuperato psicologicamente Paulo Dybala, che nel derby non ha mai segnato e vuole sbloccarsi soprattutto dopo la prestazione di San Siro. Peserà sulla gara il duello tra Tavares e Saelemaekers. Ranieri aspetta impazientemente un gol di Dovbyk, mentre Baroni punterà sui concetti chiave del suo gioco: "È una partita diversa ma non dobbiamo snaturarci". [...]

(La Repubblica)