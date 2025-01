Il cuore di una città: sempre

IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - Del cosiddetto derby non parlo. Non solo perché basterebbero due parole (non sono quelle che state pensando voi), ma perché come dicono gli allenatori “non c’è bisogno di prepararlo”. Oppure cantate l’inno e sappiate che è stato composto nel 1974, nell’anno in cui proprio gli altri vincevano lo Scudetto. [...]

Il pubblico romanista supera tutto con l’amore, detto a fine 1974, con la Lazio Campione e la Roma che era rimasta al suo Scudetto del ’42. Detto senza social, senza foto, post o pose da scattare, immortalare, condividere. Senza ritorni narcisistici, ma detto perché era vero, detto, e cantato, col cuore. La Roma per me è sempre stata un’enorme prova di sincerità, di veracità talmente grande da superare orpelli, qualsiasi messa in ghingheri, e falsità e strumentalizzazioni volte a sminuire questa quasi arrogante prova di sentimento che è il romanismo. La Roma è stata lo stile di un popolo, non un dress code.

La Roma è sempre stata veramente una grande passione popolare, talmente grande da superare opportunismi, particolarismi, interessi, risultati. La Roma è sempre stata Roma. [...] Chi tifa la Roma sente che sta avendo a cuore il cuore di questa città. Ed è così, e questo, qualsiasi cosa succederà, nessuno ce lo potrà mai strappare dal petto.