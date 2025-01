Il Casms vieta la trasferta di Bologna

Strascichi da derby. Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, CASMS, ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Lazio per Bologna-Roma di domenica alle 18. [...] È solo una parte del prezzo da pagare per gli incidenti tra ultrà avvenuti domenica scorsa. Le restrizioni interessano anche Hellas Verona-Lazio, Udinese-Roma e Cagliari-Lazio. [...] Dalle riprese prese a bordo campo sono uscite altri retroscena del derby con protagonisti Dybala e Guendouzi. Poi Paredes che dice a Rovella: "Bambino, stai zitto! Vattene via! Hai giocato due partite e parli?".

(corsera)