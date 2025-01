Il Boca pressa Paredes. Attesa Rensch

IL TEMPO (M. CIRULLI) - A circa 18 giorni dalla chiusura della sessione invernale, i giallorossi hanno ufficializzato soltanto il prestito di Le Fée al Sunderland, mentre si attendono ulteriori movimenti sia in entrata che in uscita. Diversi i giocatori che Ghisolfi sta cercando di piazzare: Empoli e Cagliari sono interessati a Shomurodov, mentre Zalewski è nel mirino del Marsiglia, che però non sembra rappresentare una destinazione gradita per il polacco. A questi nomi potrebbe aggiungersi anche Paredes, che potrebbe lasciare Roma a giugno. Ieri il centrocampista è stato oggetto di domande da parte di alcuni tifosi del Boca Juniors, squadra per la quale non ha mai nascosto il desiderio di tornare prima di concludere la carriera. All'arrivo di Ander Herrera, nuovo acquisto del Boca, alcuni tifosi hanno mostrato una foto di un giovane Paredes, chiedendo all'ex giocatore dell'Athletic Bilbao, suo compagno ai tempi del Psg, se lo conoscesse. Lo spagnolo ha risposto: "Ho parlato con lui cinque minuti fa, credo possa tornare".

Per quanto riguarda le entrate, prosegue il braccio di ferro con l'Ajax per Rensch. La Roma non intende alzare l'offerta di circa 5 milioni presentata ai Lancieri. Sulla trattativa traspare comunque ottimismo, visto il contratto del terzino in scadenza a giugno. Ferma la posizione dei giallorossi anche su Frattesi: il centrocampista ieri è partito nuovamente dalla panchina e Ghisolfi spera che il suo malcontento possa spingere l'Inter a rivedere al ribasso le richieste economiche, attualmente considerate eccessive. Nel frattempo ieri è arrivato a Milano il procuratore Stipic di Saelemaekers per incontrare i rossoneri: comincia la trattativa per la permanenza alla Roma del belga.