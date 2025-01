I VOTI DEGLI ALTRI - Pellegrini "trascina la Roma alla vittoria", El Shaarawy "entra e cambia la partita", Rensch "buona la prima"

La Roma torna a vincere in trasferta e si rilancia anche in campionato. I giallorossi battono per 1-2 l'Udinese di Runjaic e conquistano 3 punti pesantissimi. Il protagonista della gara della Bluenergy Arena è stato Lorenzo Pellegrini (6.57): "Trascina la Roma alla vittoria, con un secondo tempo intenso e qualitativo. Si prende e realizza il primo rigore, poi su richiesta cede il secondo a Dovbyk. Difende il risultato chiudendo ogni spazio. Il migliore in campo" (Il Romanista).

Ottima prova anche quella di Stephan El Shaarawy (6.64) che subentra e cambia le sorti della gara: "Entra e cambia la partita lanciandosi su quel pallone e prendendosi il fallo di Sava che regala il penalty. Momento d'oro per il Faraone" (Corriere dello Sport). Ieri ha poi fatto il suo esordio con la Roma anche Devyne Rensch, arrivato pochissimi giorni fa dall'Ajax e che ha già dato delle risposte importanti (6.43): "Due allenamenti con i compagni e subito viene catapultato titolare. L'impatto è buono, senza la timidezza dei nuovi arrivati. Sava non si fa sorprendere dal suo mancino insidioso. Nella ripresa si abbassa e si vede meno. Buona la prima" (Il Tempo).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.14

Mancini 6.07

Ndicka 6.00

Rensch 6.43

Celik 5.43

Koné 6.07

Pisilli 5.86

Angelino 6.36

Baldanzi 5.64

Pellegrini 6.57

Dovbyk 6.50

El Shaarawy 6.64

Zalewski 6.14

Shomurodov 6.50

Dybala SV

Cristante SV

Ranieri 6.64

