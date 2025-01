I VOTI DEGLI ALTRI - Pellegrini "capitano, mio capitano", Dybala "troneggia sulla partita". Saelemaekers "ha l'argento vivo addosso", Ranieri "intuizioni da specialista nel derby"

La Roma vince 2-0 il Derby della Capitale grazie alle reti di Pellegrini e Saelemaekers e inaugura il 2025 con un successo fondamentale. I giallorossi hanno chiuso il match nei primi 18 minuti di gioco e nel resto della gara hanno gestito il risultato, rischiando soltanto in un paio di occasioni. Il migliore in campo è proprio Lorenzo Pellegrini (7.86), autore di una prestazione brillante arricchita dal gol del momentaneo vantaggio: "Il capolavoro tutto romano di concerto con Ranieri è nemesi e punto esclamativo di uno dei derby più goduriosi di sempre. Capitano, mio Capitano" (Il Romanista). Leggermente inferiore la media voto di Paulo Dybala (7.79): "Troneggia sulla partita, danzandoci sopra. È imprendibile ma anche pugnace, come poche volte si era visto (10 duelli!). Dopo l'intervallo cala ma era impossibile chiederli di più" (Corriere dello Sport). Super prestazione anche di Alexis Saelemaekers (7.64): "Prima l'assist per Pellegrini, poi il raddoppio. Sguscia via spesso, ha l'argento vivo addosso" (La Gazzetta dello Sport). 8.07 per Claudio Ranieri: "Geniale la mossa di rilanciare Pellegrini. Intuizioni da specialista nel derby: vinti 5 su 5" (La Repubblica).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 7.00

Mancini 6.79

Hummels 7.21

Ndicka 7.14

Saelemaekers 7.64

Koné 7.14

Paredes 7.00

Angelino 6.79

Pellegrini 7.86

Dybala 7.79

Dovbyk 6.50

Pisilli 6.29

El Shaarawy 6.14

Baldanzi 6.36

Shomurodov 6.17

Ranieri 8.07

