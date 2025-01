I VOTI DEGLI ALTRI - Hummels "il genitore che si presta per una partita con i bambini", Dovbyk "avulso dal gioco"

Prosegue il mal di trasferta della Roma, che cade in casa dell'Az Alkmaar e complica la sua situazione in classifica dicendo addio agli ottavi di finale diretti. Tra i giallorossi si salva Mats Hummels: "Corre poco ma è ovunque, e quando serve. Sembra che non ci arrivi e invece ecco che sbuca il piede e la Roma respira. A volte sembra il genitore che si presta per una partita con i bambini. Chiude da centravanti" (Il Messaggero). Sufficiente anche la prova di Paulo Dybala: "Si accende ad intermittenza, con buone giocate tra centrocampo e trequarti ma gli manca il contributo nei venti metri finali. Ci prova fino all'ultimo" (Il Tempo). Partita anonima per Artem Dovbyk: "Avulso dal gioco, è il primo a beccarsi col simpatico Goes, rimediando il giallo. Esce all'intervallo" (Il Romanista). Male Niccolò Pisilli: "Sbaglia tutto, mai in partita. E quando ha la palla per fare male di testa la respinge come il miglior difensore. Dell'AZ però..." (La Gazzetta dello Sport).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6,00

Celik 5,07

Hummels 6,21

Ndicka 5,21

Saelemaekers 5,57

Koné 5,57

Paredes 5,28

Pisilli 5,07

Angelino 5,93

Dybala 6,28

Dovbyk 4,78

Soulè 6,00

El Shaarawy 5,66

Baldanzi NG

Ranieri 5,36

