I VOTI DEGLI ALTRI - Dovbyk "glaciale" - Saelemaekers "poteva essere l'mvp..." - Dybala "fumoso"

La Roma, a Bologna, agguanta il pareggio in extremis ed evita una sconfitta che sarebbe stata immeritata. Decisivo nel 2-2 finale Artem Dovbyk, freddo nel realizzare dal dischetto: "Fin dalle prime battute riprende dal gioco di sponde che tanto ha fruttato nell’ultima gara. Si trova la palla sulla testa a pochi metri dalla porta quasi senza accorgersene e non può imprimere forza, poi serve una gran palla a Dybala non sfruttata. Quando la potenziale occasione arriva sui suoi piedi, tentenna troppo e perde l’attimo. Ma si carica il peso massimo del rigore a tempo scaduto. Glaciale." (Il Romanista). Aveva sbloccato le marcature Alexis Saelemaekers, al secondo gol consecutivo: "Poteva essere l'mvp della gara visto l'ennesimo e importante gol. La palla persa sul pareggio bolognese è sanguinosa e già nel primo tempo aveva richiato per una dormita in area. Reclama un fallo da rigore: il contatto sul suo piede c'è, resta più di qualche perplessità" (Il Tempo).

Gara insufficiente per Paulo Dybala: "Gioca a tutto campo, sembra poter decidere ma è la partita che decide per lui. Fumoso" (Gazzetta dello Sport). In ombra Lorenzo Pellegrini: "Ahi, ci risiamo. Ha un'intuizione sul gol di Saelemaekers ma nel complesso fatica. E la trattenuta su Odegaard che spinge Abisso a fisciare il rigore senza neppure aspettare il Var è molto vistosa" (Corriere dello Sport).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6,21

Mancini 6,00

Hummels 6,07

Ndicka 6,14

Saelemaekers 6,28

Koné 5,71

Paredes 6,00

Angelino 6,14

Pellegrini 5,21

Dybala 5,21

Dovbyk 6,57

Pisilli 6,12

El Shaarawy 6,00

Celik 5,75

Baldanzi NG

Zalewski NG

Ranieri 5,93

LA GAZZETTA DELLO SPORT

CORRIERE DELLO SPORT

IL MESSAGGERO

CORRIERE DELLA SERA

LA REPUBBLICA

IL TEMPO

IL ROMANISTA

