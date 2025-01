I VOTI DEGLI ALTRI - Angelino "un motorino perpetuo", Hummels "un muro" Shomurodov "una serata da favola"

Una grande Roma batte per 2-0 l'Eintracht Francoforte e stacca il pass per i playoff di Europa League. Serata perfetta e vittoria importantissima contro una squadra nettamente più in fiducia. Migliore in campo della gara è Angelino (7.36) che oltre alla prima rete in giallorosso, corre avanti e indietro sulla fascia per tutti e 90 i minuti, facendo ricordare a Kristensen perché non può giocare da quinto: "Spinta costante, un motorino perpetuo. Fa sempre su e giù e mette dentro un'infinità di palloni. Il gol è il giusto premio" (La Gazzetta dello Sport).

Ottima anche la prova di Mats Hummels (7.00) che a 36 anni si dimostra ancora una volta un difensore incredibile: "Un muro. Monumentale. Non passano i suoi connazionali e annulla Ekitiké" (Il Corriere dello Sport). Infine, ottimo impatto sul match anche per Eldor Shomurodov, che sigla il gol del raddoppio e entra con la giusta grinta: "Sembrava destinato a partire, ma entra al posto di uno spento Dovbyk, dà tutto, segna il gol del 2-0 e corre sotto la Sud. Una serata da favola. Te lo ricordi Okaka? (Il Romanista).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.79

Mancini 6,93

Hummels 7.00

Ndicka 6.14

Saelemaekers 6.29

Paredes 6.29

Koné 6.43

Angelino 7.36

Pellegrini 6.29

Dybala 6.93

Dovbyk 5.50

Soulé 6.57

Shomurodov 6.93

Pisilli SV

Celik SV

Cristante 6.00

Ranieri 7.07

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6,5

Mancini 7

Hummels 7

Ndicka 6

Saelemaekers 6,5

Paredes 6

Koné 6,5

Angelino 7,5

Pellegrini 6,5

Dybala 7

Dovbyk 5,5

Soulé 6,5

Shomurodov 7

Pisilli SV

Celik SV

Cristante 6

Ranieri 7

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7

Mancini 7

Hummels 7,5

Ndicka 6,5

Saelemaekers 6

Paredes 6,5

Koné 7

Angelino 7,5

Pellegrini 6,5

Dybala 7,5

Dovbyk 6

Soulé 7

Shomurodov 7

Pisilli SV

Celik SV

Cristante 6

Ranieri 7,5

IL MESSAGGERO

Svilar 7

Mancini 7

Hummels 7

Ndicka 6

Saelemaekers 6

Paredes 6,5

Koné 6,5

Angelino 7,5

Pellegrini 6,5

Dybala 7

Dovbyk 5,5

Soulé 6,5

Shomurodov 7

Pisilli SV

Celik SV

Cristante 6

Ranieri 7,5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 7

Mancini 7

Hummels 7

Ndicka 6

Saelemaekers 6

Paredes 6,5

Koné 6

Angelino 7,5

Pellegrini 6

Dybala 6,5

Dovbyk 5

Soulé 6,5

Shomurodov 7

Pisilli SV

Celik SV

Cristante 6

Ranieri 7

LA REPUBBLICA

Svilar 6,5

Mancini 7

Hummels 7

Ndicka 6,5

Saelemaekers 7

Paredes 6

Koné 6,5

Angelino 7

Pellegrini 6

Dybala 6,5

Dovbyk 6

Soulé 6,5

Shomurodov 6,5

Pisilli SV

Celik SV

Cristante 6

Ranieri 6,5

IL TEMPO

Svilar 6,5

Mancini 6,5

Hummels 6

Ndicka 5,5

Saelemaekers 6,5

Paredes 6

Koné 6,5

Angelino 7

Pellegrini 6

Dybala 7

Dovbyk 5

Soulé 6,5

Shomurodov 7

Pisilli SV

Celik SV

Cristante 6

Ranieri 7

IL ROMANISTA

Svilar 7

Mancini 7

Hummels 7,5

Ndicka 6,5

Saelemaekers 6

Paredes 6,5

Koné 6

Angelino 7,5

Pellegrini 6,5

Dybala 7

Dovbyk 5,5

Soulé 6,5

Shomurodov 7

Pisilli SV

Celik SV

Cristante 6

Ranieri 7