I giallorossi sono ripartiti ma la società ancora no

La Roma è ripartita, la società (ancora) no. Partiamo dai numeri delle ultime cinque partite. Ci dicono che mister tinkerman Ranieri ha colpito ancora una volta. Undici punti frutto di tre vittorie casalinghe e tra queste il derby che ha sempre un valore speciale. (...) La conferma, gara dopo gara, di una squadra che ha ritrovato un’identità, un gioco, un’idea di come stare in campo a prescindere da chi si trova di fronte; il recupero di un giocatore che è fondamentale per la qualità offensiva della Roma, ovvero Paulo Dybala; un ritrovato feeling con una tifoseria che non smette di confermarsi, oltre sessantamila pure contro il Grifone; infine la possibilità, speriamo definitiva, di cancellare definitivamente quei cattivi pensieri che avevano popolato il girone d’andata, soprattutto nel catastrofico intermezzo griffato Ivan Juric. Bene così. Però non altrettanto si può dire a proposito di una società che, al di là di operazioni di pure propaganda che poi si rivelano soltanto boomerang, è sprofondata di nuovo in un immobilismo che fatichiamo a comprendere, soprattutto se rapportato al continuo sforzo economico che la proprietà ribadisce settimana dopo settimana. Un immobilismo certificato da un amministratore delegato che ancora latita. Sono passati mesi dal licenziamento della dottoressa Souloukou, ma la casella dell’ad è ancora vuota. Si parla con insistenza del dottor Antonello (Inter), ma fino a oggi nessuna ufficialità. Ma l’immobilismo in questo mese di gennaio è certificato ancora di più da un mercato che, in entrata, nel momento in cui scriviamo, è ancora al punto d’inizio, ovvero non è arrivato nessuno. (...)

(La Repubblica)