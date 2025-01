I Friedkin hanno scelto Antonello. Con lui, il club a Ghisolfi e Ranieri

Quattro mesi dopo le dimissioni di Lina Souloukou da ad della Roma, il club giallorosso ha trovato chi ricoprirà quel ruolo. Sarà Alessandro Antonello che nell'Inter, società dalla quale è in uscita, ricopre la stessa carica. [...] L'accordo tra Antonello e la Roma è stato raggiunto e salvo accelerazioni o sorprese dovrebbe entrare a far parte dell'organigramma giallorosso a partire dal primo febbraio. Per questo si va delineando il quadro dirigenziale del presente, ma anche del futuro con l'ex Inter come ad, Ghisolfi che si sta conquistando la conferma a responsabile dell'area sportiva e Ranieri che dal 30 giugno 2025 sarà anche lui un dirigente con un mandato specifico per l'area tecnica che comporterà, tra gli altri compiti, quello di dover fare da consulente diretto della proprietà per la scelta del nuovo allenatore. [...]

Prima c'è un mercato, quello di riparazione, da condurre e che vedrà la Roma intervenire laddove necessario. La fascia destra, ad esempio, è dove Ghisolfi vuole dare a Ranieri quello che serve perché per quanto bene stia facendo Saelemaekers, l'allenatore vede il belga come un giocatore più offensivo. Per questo il diesse aveva sondato il terreno per Alberto Costa del Vitoria Guimaraes, il quale è comunque vicino allo Sporting Lisbona. [...] Una volta chiuso il mercato, poi, sarà anche il momento dei rinnovi e in cima alla lista ci sono da discutere quelli di Dybala, Hummels, Paredes e Pellegrini. [...]

(Tuttosport)