I baby a Cesena per riprendere la vetta solitaria

[...] La baby Roma scende in campo oggi nella tana del Cesena per riprendersi la vetta solitaria, adesso condivisa con il Sassuolo e Inter a quota 40 punti. L'appuntamento è fissato alle ore 16 con diretta tv su Sportitalia. Nelle ultime settimane Falsini non ha potuto contare su tanti giocatori, in primis Mannini, Misitano e Graziani, ma ha avuto lo stesso buone risposte dai suoi ragazzi. [...]

"Sarà una partita difficile perché loro sono organizzati e bravi. Li affronteremo cercando di imporre il nostro gioco", ha detto l'allenatore prima della partenza. In porta è certo l'impiego di Jovanovic, estremo difensore sloveno che ha già una manciata di presenze in Primavera. Marin, infatti, è infortunato, inoltre De Marzi e Marcaccini (Under 18) sono volati in Olanda con Ranieri per rinforzare la panchina nel giovedì di Europa League. In attacco dovrebbe trovare spazio Zefi, uno dei più grandi, mentre dietro chiede spazio Golic. [...]

(corsport)