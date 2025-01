HUMMELS: "La Lazio è forte, vogliamo vincere per iniziare a ridurre il gap" (FOTO)

IL MESSAGGERO - In vista del derby di domenica Mats Hummels ha rilasciato un'intervista al quotidiano romano che sarà in edicola domani. Questa un'anticipazione delle parole del centrale tedesco: "Ho visto diverse partite della Lazio anche per cercare di capire il divario in classifica. Sappiamo che sono forti. Chi mi preoccupa in particolare? Non porrei l’accento sul singolo perché è una squadra che si basa sul collettivo, hanno tanti calciatori che vanno in gol e a essere onesti meritano il vantaggio che hanno. Domenica però vogliamo vincere per iniziare a ridurre il gap. Sono convinto che se ci riusciamo possiamo ancora arrivare sopra a loro".

