Hummels e Roma: la nuova strada

[...] La tappa di Bologna vale molto sia per la Roma che per Mats Hummels. In ottica futura, Claudio Ranieri deve capire se c'è ancora margine per puntare a qualcosa che non sia un campionato anonimo ancorato a metà classifica. Per il difensore tedesco, invece, rappresenta il passato dal momento in cui in estate è stato ad un passo dal Bologna. Poi, però, quando avrebbe dovuto firmare ha deciso di tornare in patria. [...] Mai come oggi Mats è coinvolto con le cose di Roma. Adora la città, gli piace la squadra, ha finalmente trovato un posto in campo ed è diventato un punto di riferimento per tutto lo spogliatoio. [...]

Oggi va in scena una partita che servirebbe per scrollarsi di dosso qualche numero negativo. La Roma non vince fuori dall'Olimpico dal 25 aprile ad Udine e i giallorossi non ottengono due successi di fila in campionato dal mese di settembre. Per ritrovare una striscia così negativa, bisogna tornare indietro di 27 anni con Zeman in panchina. [...]

(Il Messaggero)