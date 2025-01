Hermoso verso il Bayer: ora Ghisolfi punta Marmol

Dopo Le Fée e Ryan, un altro acquisto estivo sta per salutare Trigoria. Mario Hermoso è vicino al Bayer Leverkusen ed è stato escluso dalla lista dei convocati per Udine. Chiusa la porta del Fenerbahce, sulle tracce dell'ex Atletico Madrid ci sono anche Borussia Dortmund e Marsiglia. La Roma adesso va alla ricerca di un nuovo centrale. [...] Sul taccuino di Ghisolfi per sostituire Hermoso ci sono Marmol e Di Cesare. [...] Continua anche la ricerca del vice Dovbyk. Oggi i giallorossi si troveranno ad affrontare Lorenzo Lucca, è lui l'obiettivo per rinforzare il pacchetto offensivo. L'Udinese lo valuta 25 milioni, ma il suo procuratore Giuseppe Riso sta lavorando per far abbassare il prezzo. [...] Occhi anche su due attaccanti della Ligue 1: Kalimuendo e Laborde.

(Il Messaggero)